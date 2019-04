Wischmeyer wirbt für Öffentliche

Oldenburg Dietmar Wischmeyer wirbt künftig für die Öffentliche Oldenburg. Wie der Regionalversicherer am Montag mitteilte, hat er eine exklusive, mehrjährige Werbepartnerschaft mit dem Satiriker und Autor abgeschlossen. Wischmeyer ist vor allem durch sein Comedy-Format „Günther, der Treckerfahrer“ des niedersächsischen Radiosenders ffn und seine Auftritte in der ZDF-Satiresendung „heute-show“ bekannt. Mit der prominenten Werbefigur solle die Öffentliche vor allem in den Social-Media-Kanälen noch bekannter gemacht werden, teilte die Versicherung mit.