Nordwest Mediengruppe verstärkt Engagement in Ostfriesland: NWZ übernimmt „Harlinger“ – Kartellamt stimmt zu

Oldenburg /Wittmund Grünes Licht hat das Bundeskartellamt für den Erwerb des in Wittmund erscheinenden Anzeiger für Harlingerland durch die Nordwest-Mediengruppe in Oldenburg gegeben. Damit steht dem Zusammenschluss des „Anzeigers“ und der Nordwest-Zeitung nichts mehr im Wege. Wie berichtet, verstärkt die NWZ ihr Engagement in Ostfriesland und übernimmt von der Verlagsgruppe Brune-Mettcker neben dem traditionsreichen Anzeiger für Harlingerland auch die Wochenblatt-Aktivitäten und die Zustell-Logistik in Ostfriesland sowie im Bereich Friesland/Wilhelmshaven.