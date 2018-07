Oldenburg Meine Frau pendelt seit Oktober 2x wöchentlich auf der Strecke Oldenburg - Bochum, dabei fährt sie meist über Bremen, weil der Anschluss in Osnabrück so knapp ist, dass er selten klappt.

In Bremen hat man ja auf dem Weg meist lange Aufenthalt, das führt dann insgesamt zu schon recht ungünstigen Reisezeiten - mit dem Auto braucht man von Tür zu Tür etwa 2h45, mit dem Zug von Bahnhof zu Bahnhof etwa 3,5 Stunden. Wenn es denn klappt - sehr oft geht da irgendwas schief, meine Erinnerungen der letzten Wochen:

- NWB aus Wilhelmshaven kann in Oldenburg nicht getrennt werden, daher kann der Zugteil nach Bremen nicht losfahren

- NWB nach Bremen: Türen lassen sich nicht bedienen, Abfahrt verzögert, Anschluss in Bremen weg

- Montagmorgens um 7 Weichenstörung in Delmenhorst, alle Züge bleiben in OL stehen (werden im Internet aber als fahrend angezeigt)

- Nach den Stürmen im Herbst gab es ja umfangreiche Streckensperrungen, auf den gesperrten Strecken fuhren aber laut Internetauskunft munter Züge hin und her, ert im Bahnhof merkten die Fahrgäste dass das nicht stimmt

Ein besonderer Leckerbissen ist aber folgende Geschichte: die Bahn will wohl sukzessive die alten ICs auf der Strecke Hamburg-Ruhgebiet-Frankfutz durch ICEs ersetzen, da die alten IC-Wagen am Ende ihrer Lebenszeit angekommen sind. Der IC2 scheidet hier aus, weil auf der Strecke 200 gefahren wird und die IC2 nur für 160 km/h zugelassen sind. Mit dem Ersetzen hat die Bahn jetzt begonnen, hier eine Pressemeldung vom 11.6.:

„Auf der Strecke Köln-Hamburg setzt die DB auf ausgewählten Verbindungen ICE-Züge statt IC-Züge ein und verbessert damit den Komfort für die Reisenden. Diese sind das ICE-Zugpaar 1022/1023 Hamburg–Köln–Frankfurt/Main (Hamburg Abfahrt 7.46 Uhr bzw. Ankunft 22.14 Uhr) sowie die Morgenverbindung ICE 1026 montags bis freitags von Bremen (Abfahrt 7.17 Uhr) nach Hamburg.

Natürlich ist der ICE auch teurer, obwohl er auf der Strecke nicht schneller ist als der IC.

Und so sieht dann die Realität seit dem 10.6. aus:

- ICE 1023 ist am 12.6., 13.6., 15.6. 25.6. und 27.6. ausgefallen, teilweise ohne Ersatzzug (ansonsten besteht der Ersatzzug dann typischerweise aus alten Interregio-Wagen)

- an den Tagen, wo er fuhr, 4x Verspätungen von über 15 Minuten (einmal 60 Minuten), was in der Regel einen Anschlussverlust bedeutet.

- 9x mit keinen oder geringen Verspätungen.

Das bedeutet, dass Fahrgäste einen höheren Preis als bisher bezahlen, aber einen schlechteren Service als vorher bekommen - ich hätte es gar nicht für möglich gehalten, dass es schlimmer werden kann als mit alten IC-Wagen, bei denen regelmäßig Türen defekt sind oder ganze Wagen fehlen.Aber einen ICE-Preis verlangen für eine Reise, die in der Praxis dann im Interregio-Wagen zurückgelegt wird, ist schon ein starkes Stück.

Wir fahren auch viel in Italien Eisenbahn und fragen uns, wann die Bahn es schaffen wird, mitteleuropäische Standards in der Beförderung zu erreichen. In Italien klappt fast alles besser, von Ländern wie der Schweiz oder Österreich will ich gar nicht reden.

Meine Frau ist so frustriert von den Problemen, dass sie nicht mal mehr Lust hat sich zu beschweren ... .