A 28 wird saniert – nur eine Spur

Oldenburg /Zwischenahn Autofahrer auf der A 28 können sich wieder auf Staus einstellen. Am Mittwoch, 2. Mai, beginnen die Vorarbeiten für die Sanierung zwischen Oldenburg-Wechloy und dem Zwischenahner Meer. Die Strecke muss in insgesamt vier Bauabschnitten grundsaniert werden. Los geht es jetzt mit dem Bereich zwischen den Anschlussstellen Zwischenahner Meer und Neuenkruge (in Fahrtrichtung Oldenburg). Da der Verkehr über die Gegenfahrbahn geleitet wird, steht pro Fahrtrichtung jeweils nur noch eine Spur zur Verfügung.