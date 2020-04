Corona-Krise: Schnelle Hilfe für Familien in Not

Oldenburger Land Die Corona-Epidemie lähmt derzeit nicht nur das öffentliche Leben, sondern hat auch weitreichende wirtschaftliche Folgen. Besonders finanziell schwache Familien werden in den kommenden Wochen und Monaten große Herausforderungen zu meistern haben.

Um die finanziellen Auswirkungen für die Schwächsten der Gesellschaft zu mildern, haben die beiden oldenburgischen Wohlfahrtsverbände von Diakonie und Caritas gemeinsam mit der Nordwest-Zeitung eine Corona-Nothilfeaktion gestartet. Unter dem Motto „Stark für Menschen in Not“ wird um Spenden gebeten, mit denen dann geholfen werden kann, wenn andere Mittel nicht zur Verfügung stehen. „Wir lassen niemanden allein, dem es schlecht geht“, betonen Caritas und Diakonie. Wer in Not ist, kann sich bei einer der vielen Beratungsstellen von Caritas und Diakonie im Oldenburger Land melden. Für die Aktion wurde ein gemeinsames Konto eingerichtet. Empfänger ist die „Corona-Nothilfeaktion“.

Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie haben mehrfach im Rahmen der Weihnachtsaktion mit der Nordwest-Zeitung zusammengearbeitet. Es ging dabei jeweils um Hilfe für in akute Not geratene Menschen im Oldenburger Land, die auch im Mittelpunkt der Corona-Nothilfeaktion stehen.

Die Organisatoren sind zuversichtlich, dass es auch diesmal gelingen wird, die notwendige Hilfsbereitschaft zu aktivieren. Die Spenden können übrigens steuerlich geltend gemacht werden.