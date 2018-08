Viele Brücken im Norden vor Abriss

Oldenburger Land /Genua Nicht erst seit dem verheerenden Brückeneinsturz in Genua mit mindestens 39 Todesopfern wird auch im Oldenburger Land über die Sicherheit der Brücken diskutiert. Der stellvertretende Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg, Frank Zielesny, sagte gegenüber der NWZ: „Einige Brücken sind nicht mehr zukunftsfähig.“ Problematisch seien vor allem Brücken, die in den 60er oder 70er Jahren gebaut wurden. Viele von ihnen würden schon jetzt auf der Abrissliste stehen.