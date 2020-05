NWZ-Leser spendeten bereits 101 000 Euro

Oldenburger Land Mit großer Hilfsbereitschaft haben die Menschen im Oldenburger Land auf die Bitte von Caritas, Diakonie und Nordwest-Zeitung reagiert, sich an einer Corona-Nothilfeaktion zu beteiligen. Insgesamt 101 164,06 Euro sind inzwischen auf dem gemeinsamen Spendenkonto eingegangen.

Mit dem Geld werden Menschen im Oldenburger Land unterstützt, die durch die Corona-Krise in wirtschaftliche Not geraten sind. Unter dem Motto „Stark für Menschen in Not“ hatten die beiden kirchlichen Hilfswerke und die NWZ auf die Tatsache reagiert, dass die jetzt schon finanziell schlechtgestellten Menschen unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie ganz besonders zu leiden haben. Das Geld setzen die Experten von Diakonie und Caritas für Familienhilfe ein. Wer immer Unterstützung benötigt, kann sich bei den kirchlichen Hilfsdiensten melden.