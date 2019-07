Oldenburger Land /Ostfriesland Wir leben da, wo andere Urlaub machen. Was für uns selbstverständlich ist, empfinden viele Menschen aus anderen Teilen Deutschlands und der Welt als großes Glück. Hunderttausende von Ihnen kommen jetzt in den Sommerferien in den Nordwesten, um hier die schönste Zeit des Jahres zu verbringen. Vor allem die Ferienorte an der Küste erwarten einen wahren Besucheransturm.

Lassen Sie uns gemeinsam unseren Gästen zeigen, wo es im Oldenburger Land am schönsten ist. Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, einen Tipp? Dann schicken Sie uns Ihre Bilder von ihrem Lieblingsort oder Ihrem Geheimtipp für unbeschwerte Urlaubstage.

Acht gute Gründe, warum es hier so schön ist:

Imke Wemken von der Ostfriesland Tourismus Gesellschaft freut sich auf die Sommersaison. Bereits 2018 waren 12,5 Millionen Übernachtungen ein Rekord für Ostfriesland, sagt sie. Die Region profitiere von dem Trend, den Urlaub im eigenen Land zu verbringen. „Wenn der Rest des Landes schwitzt, ist es bei uns immer noch angenehm“, sagte Göran Sell von der Tourismusgesellschaft Ostfriesische Inseln. Freie Betten werden indes gerade auf den Inseln aber schon knapp. „Das Wetter ist einfach der Motor für Spontanbuchungen“, so Ingrid Funke von der Kurverwaltung Dangast.

In die Freude auf die Gäste mischt sich aber auch Sorge: Wegen Personalmangels befürchtet die Tourismusbranche in Deutschland in diesem Sommer einen deutlichen Umsatzrückgang. Der Mangel an Fachkräften ist auch in der Region spürbar, erklärte Sven Ambrosy, Landrat in Friesland und Vorsitzender des Tourismusverbands Niedersachsen.

Hotels und Restaurants würden teils massive Probleme melden, teilte Ambrosy mit. Mit Überstunden und einer Fokussierung des Arbeitseinsatzes auf die Hauptsaison versuche man, das auszugleichen. Vor fünf bis zehn Jahren sei aber auch in manchen Betrieben zu wenig ausgebildet worden. Auch deshalb fehle Nachwuchs.

Schicken Sie uns Bilder Ihrer Lieblingsplätze!

Liebe Leserinnen und Leser,

bitte schicken Sie die Fotos von Ihren Lieblingsorten im Oldenburger Land an red.regionales@nwzmedien.de (Betreff: Urlaubsfotos). Wir veröffentlichen die Bilder auf NWZonline.de und eine Auswahl aus in der Printausgabe.