Oldenburger Land /Ostfriesland Eine Verkäuferin in einer Bäckerei arbeitet täglich acht Stunden. Sie ist alleine und hat nur wenig Zeit, eine Pause zu machen. Sobald ein Kunde kommt, muss sie ihre Pause unterbrechen. Obwohl die Angestellte ihre Pause nicht einhalten konnte, wurden ihr am Ende des Tages 30 Minuten von der Arbeitszeit abgezogen.

Das Beispiel geht aus einer Pressemitteilung der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) für die Region Oldenburg/Ostfriesland hervor. Die Gewerkschaft sieht in solchen Fällen einen „Arbeitszeitbetrug“ durch den Arbeitgeber.

Die NGG hat nach eigenen Angaben eine Stichprobenerhebung in 105 Betrieben des Bäckerhandwerks, des Gastgewerbes und der Ernährungsindustrie durchgeführt. In 87 Betrieben würden Pausen automatisch abgezogen. Diese würden bei 13 Betrieben wieder korrigiert, sollten keine Pausen stattgefunden haben. In 74 Betrieben fänden keine Korrekturen statt. „Das Ausmaß der Betrugsfälle übertrifft unsere Befürchtung bei Weitem“, erklärte Christian Wechselbaum, Gewerkschaftssekretär der NGG in Oldenburg.

Laut Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) Niedersachsen, sei die Stichprobenerhebung nicht repräsentativ. Im Weser-Ems-Gebiet gebe es rund 2000 Betriebe allein im Gastgewerbe. In Ausnahmesituationen sei es schon so, dass Pausenzeiten nicht eingehalten werden können.

Es bestehe in vielen Betrieben im Gastgewerbe die Absprache, dass Pausen dann genommen werden, wenn es möglich ist. Das komme vor allem auf die Geschäftsabläufe an, so Balke.

Nach Angaben der NGG war der Hintergrund der Erhebung, dass sich immer häufiger Beschäftigte bei der Gewerkschaft gemeldet haben, weil in ihren Betrieben automatisch Pausen abgezogen werden, selbst wenn sie keine Pausen nehmen konnten.

Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Delmenhorst/Oldenburger Land Hartmut Günnemann zeigt sich hingegen überrascht. Ähnliche Anfragen seien an ihn nicht herangetragen worden. „Davon ist mir nichts bekannt“, berichtete er.