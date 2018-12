Oldenburger Land Nachdem sich Mitte November herausgestellt hatte, dass die EWE der Stadt Cuxhaven und damit auch den Verbrauchern für die Jahre 2008 bis 2017 mehr als neun Millionen Euro Abwassergebühren zuviel berechnet hatte, lässt der Entsorger derzeit auch die Rechnungen für die übrigen 16 Städte überprüfen. „Der Sorgfalt halber“, wie ein Sprecher des Unternehmens am Montag im Gespräch mit dieser Zeitung betonte. Bisher habe man aber keine Hinweise auf weitere Fehler entdecken können und gehe davon aus, dass es sich bei Cuxhaven um einen Einzelfall gehandelt habe, so der Sprecher. Der Versorger rechnet damit, dass die Ergebnisse aller Überprüfungen bis Ende Januar vorliegen. Noch in diesem Jahr soll Cuxhaven das zuviel gezahlte Geld erstattet werden.