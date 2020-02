Original und dreiste Fälschung

Produktpiraten sind für Marken-Hersteller ein geschäftsschädigendes Ärgernis. Besonders dreiste Fälschungen werden seit 1977 auf der Konsumgütermesse „Ambiente“ in Frankfurt mit dem Negativ-Preis „Plagiarius“ ausgezeichnet. In diesem Jahr ging der erste Preis an ein Küchen-Schneidegerät – rechts im Bild das Original des „Nicer Dicer Quick“ der Limburger Firma Genius, links die minderwertige Fälschung des chinesischen Unternehmens Ninbo A-Biao Plastic.dpa-BILD: