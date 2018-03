Statoil will weg vom Ölimage

Oslo /Emden Der staatliche norwegische Öl- und Gaskonzern Statoil (Deutschlandzentrale in Emden) will nach mehr als 50 Jahren seinen Namen ändern – und dabei den direkten Bezug zum Öl streichen. Künftig soll das Unternehmen Equinor heißen, schlug der Aufsichtsrat vor. „Die Namensänderung unterstützt die Strategie und die Entwicklung des Unternehmens zu einem breit aufgestellten Energiekonzern“, teilte Statoil mit. Equinor setze sich zusammen aus „equi“, angelehnt an das lateinische Wort für gleich, und „nor“ als Hinweis auf den Ursprung in Norwegen.