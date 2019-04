1400 Piloten streiken in Skandinavien

Oslo /Kopenhagen Tausende Passagiere der skandinavischen Fluggesellschaft SAS waren am Freitag vom Pilotenstreik betroffen. Wegen eines Tarifkonfliktes hatten rund 1400 Piloten in Norwegen, Schweden und Dänemark am frühen Morgen die Arbeit niedergelegt. Im Laufe des Tages fielen 673 Flüge aus, 72 000 Passagiere waren betroffen, teilte SAS mit. Auch am Samstag wird gestreikt. Gestrichen wurden unter anderem Flüge von Kopenhagen nach Hamburg und Frankfurt, von Stockholm nach Berlin, Frankfurt und Düsseldorf sowie von Oslo nach Berlin.