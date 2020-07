Norwegen öffnet sich wieder

Oslo Deutsche Touristen können in diesem Sommer doch noch Urlaub in Norwegen machen. Das skandinavische Land hebt ab Mittwoch (15.07.) seine Reisebeschränkungen für Menschen aus zahlreichen europäischen Staaten auf, die zufriedenstellende Corona-Zahlen haben – darunter auch das für den norwegischen Tourismus wichtige Deutschland. Das gaben Justizministerin Monica Mæland und Wirtschaftsministerin Iselin Nybø bekannt. Der Schritt bedeutet gleichzeitig, dass die Norweger ihrerseits in beliebte Urlaubsländer wie Griechenland, Spanien und Italien reisen dürfen.