Oslo stoppt Gratisstrom

In Oslo ist das Laden von Elektroautos auf den kommunalen Parkplätzen bald nicht mehr kostenlos. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sollen von Montag an die 1300 Ladesäulen im Stadtgebiet sukzessive umgerüstet werden. Eine Stunde Laden kostet dann tagsüber rund einen Euro, während der Nacht die Hälfte. „Wir müssen Rotation sicherstellen und dass die Leute nur dann an Ladestationen parken, wenn sie auch laden“, sagte Christina Bu vom norwegischen Elektroautoverein. Norwegen erlebt dank erheblicher Steuererleichterungen einen Boom bei E-Autos. dpa-BILD: