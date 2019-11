9448 Kilo Milch pro Kuh

Osnabrück Niedersachsens Milchkühe haben im abgelaufenen Wirtschaftsjahr (1. Oktober 2018 bis 30. September 2019) mehr Milch gegeben. Wie aus jetzt veröffentlichten Zahlen der VIT (Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung/Verden) hervorgeht, gaben die 757 000 Kühe im Schnitt 9448 Kilogramm Milch und damit 149 Kilo mehr als im Vorjahr.

Die Ergebnisse fielen allerdings regional unterschiedlich aus. Während es auf den guten Böden im Osten des Landes deutliche Steigerungen gab, minderte die Dürre im vergangenen Sommer die Ernteerträge besonders in den Maisregionen Osnabrück und Emsland. Die Folge: Auch die Kühe gaben weniger Milch.

Trotz eines Rückgangs um 150 Kilogramm liegt die Region Osnabrück mit 10 178 Kilo weiter an der Spitze. Mit einem Minus von 51 Kilogramm kommen 82 000 Kühe im Emsland und in Südoldenburg auf im Schnitt 9782 Kilo Milch, während in Friesland die Milchleistung kräftig um 217 auf 8977 Kilogramm stieg.

Die Zahl der Milchbetriebe reduziert sich seit Jahren, im Weser-Ems-Bereich in zehn Jahren um mehr als die Hälfte auf jetzt 3800. Die Zahl der Kühe ging indes erst in diesem Jahr zurück. In Niedersachsen stehen jetzt im Schnitt 108 Kühe im Stall.