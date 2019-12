Osnabrück Im VW-Werk Osnabrück hat am Mittwoch die Produktion des einzigen Cabriolet-Modells der Marke, des T-Roc-Cabriolets, begonnen. „Das Fahrzeug wurde in weiten Teilen in Osnabrück entwickelt. Nun wird es auch hier produziert“, sagte Volkswagen-Produktionsvorstand Andreas Tostmann zum Produktionsstart in Osnabrück. Es sei „ein echtes Kind des Standortes“.

Nach Angaben des Autoherstellers seien Produktion, Montage und Logistik an dem Standort für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag modernisiert worden. „Auch in den kommenden fünf Jahren werden wir weiter in ähnlicher Größenordnung am Standort investieren – vorwiegend in die Fertigung des T-Roc-Cabriolet“, sagte Tostmann weiter. Die Kapazitäten in dem Werk sind für jährlich bis zu 20 000 Cabrios ausgelegt.

Der Bau von Cabriolets hat in Osnabrück eine lange Tradition. Bis 2009 produzierte dort der Cabrio-Spezialist Karmann. Nach dessen Insolvenz übernahm VW das Werk. Zwischenzeitlich baute Volkswagen an dem Standort das Golf Cabrio, stellte diese Produktion jedoch 2016 aufgrund zu geringer Nachfrage ein.

Aktuell wird in dem Mehrmarkenwerk Osnabrück neben dem T-Roc-Cabriolet auch noch der Porsche Cayman gefertigt. Rund 2400 Mitarbeiter sind in dem Werk beschäftigt.