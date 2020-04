Coppenrath & Wiese In Der Corona-Krise: Torten-Umfang schmilzt dahin

Osnabrück Es ist laut und es durftet nach Schokokuchen: In der Tortenfabrik von Coppenrath & Wiese herrscht kurz vor Ostern geschäftiges Treiben. Das Fest gehört zu den wichtigen Umsatzbringern des 1975 in Osnabrück gegründeten Unternehmens, auch zu Zeiten von Corona. Heute ist Coppenrath & Wiese mit Jahresumsatz von 420 Millionen Euro deutscher Marktführer bei tiefgekühlten Backwaren.

An dem schmucklos-nüchternen Produktionsstandort in Mettingen 20 Kilometer von Osnabrück werden pro Jahr 160 000 Tonnen Produkte wie Torten, Brötchen und Blechkuchen hergestellt. 260 000 Torten verlassen am Tag die Großkonditorei, die seit 2015 zu Oetker gehört.

Coppenrath & Wiese hat traditionell den Endverbraucher als Kunden. Einbrüche bei Restaurants, Mensen oder Kantinen belasten das Unternehmen also nicht.

Die Nachfrage sei nach wie vor ordentlich, sagt Geschäftsführer Andreas Wallmeier: „Allerdings stellen wir derzeit eine Verschiebung im Sortiment fest.“ Da die Bundesregierung auch über die Feiertage an den Kontakteinschränkungen festhält, würde die meisten Familienfeste in diesem Jahr in kleinerem Rahmen stattfinden. „Daher verwundert es nicht, dass aktuell eher kleinere Produkte nachgefragt werden“, so Wallmeier.

„Eigentlich produzieren wir hier wie beim Konditor auch“, sagt Sonja Wißmann. Die Konditorin und studierte Lebensmitteltechnikerin leitet die Produktentwicklung. Die Böden kommen hier in stetigem Fluss an Metall-Gondeln gehängt aus der Bäckerei im Obergeschoss zu den Produktionsbändern geschwebt. Mürbteigböden werden auf dem Band in eine kreisrunde Tortenform aus Metall gesteckt, die dicken Biskuitböden von einer großen Sägemaschine nochmals in kleinere Böden aufgeschnitten. Dann beginnt die Herstellung der Torten am Fließband – mit bis zu 70 Leute an einer Produktionslinie. Jedoch: Wegen der Corona-Auflagen wurde der Sicherheitsabstand vergrößert.

Oft geht es um viel Fingerspitzengefühl. Etwa beim Verstreichen der Sahne. „Das ist die Königsdisziplin“, sagt Wißmann. Auch das Aufsetzen der Früchte erfolgt von Hand. Automaten erwiesen sich hier zu fehleranfällig. Am Ende erfolgt das Schockfrosten bei 34 Grad und Windstärke 12.

Rund 30 Produzenten von Tiefkühlbackwaren gibt es im Inland. Coppenrath & Wiese hat etwa 55 Prozent Anteil.

Der Branchenverband, das Deutsche Tiefkühlinstitut (dti), schätzt, dass 2019 insgesamt fast 4 Millionen Tonnen Tiefkühllebensmittel konsumiert wurden. Und 2020? Im Einzelhandel sei die Nachfrage gestiegen, sagt dti-Geschäftsführerin Sabine Eichner. Doch im Moment fehlten Gastronomie und Kantinen als Abnehmer. „Etwa 40 Prozent aller Tiefkühlwaren werden außer Haus konsumiert“, sagt sie.