Leysieffer: Sanierung in Eigenregie

Osnabrück Der Pralinen- und Schokoladenhersteller Leysieffer GmbH & Co KG hat Insolvenz angemeldet und will sich in Eigenregie neu ausrichten. „Der Antrag ist gestern gestellt worden“, sagte Sprecherin Julia Knieps am Mittwoch. Zuvor hatte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtet. Anwalt Joachim Walterscheid führt den Süßwarenhersteller durch das beim Amtsgericht Osnabrück beantragte Insolvenzverfahren in Eigenregie. Geschäftsführer Jan Leysieffer soll die 1909 gegründete Firma weiter leiten, dessen Geschäftsbetrieb weiterlaufe. Betroffen sind 350 Mitarbeiter. Löhne und Gehälter sind demnach durch das Insolvenzgeld bis Ende Mai gesichert.