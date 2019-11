Neuer Geschäftsführer

Osnabrück Die Nordwestbahn bekommt einen neuen Geschäftsführer. Diese Aufgabe soll zum 1. Dezember 2019 Ulrich Ehrhardt, Di­plom-Ingenieur und ehemals beim Automobilzulieferer Boge Rubber & Plastics in Damme tätig, übernehmen. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Osnabrück am Freitag mit. Seit Sommer 2019 wurde die Nordwestbahn übergangsweise von Hartmut Körbs, Eisenbahnbetriebsleiter sowie Leiter Sicherheit der Transdev GmbH, und Kai Dingel, Chief Performance Officer (CPO) der Transdev GmbH, geleitet.