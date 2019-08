Osnabrück /Oldenburg /Hannover Die Nordwest-Bahn erhält für ausgefallene Züge keine Zuschüsse von der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) – man kann bei dieser Sanktion auch von einem Strafgeld sprechen. Allein in den ersten fünf Monaten des Jahres 2019 waren 1260 Züge der Nordwest-Bahn im Nordwesten ausgefallen, weil nicht genügend Lokführer zur Verfügung standen. Das sagte am Donnerstag der LNVG-Sprecher, Rainer Peters.

Die Sanktion: Die Landesnahverkehrsgesellschaft behält 150 000 Euro ein, sagte Peters. „Das ist zwar kein Trost für den Fahrgast“, räumte Peters ein, immerhin treffe es die Nahverkehrsanbieter empfindlich.

Solche Sanktionen wegen ausgefallener Verbindung treffe auch andere Anbieter wie DB-Region oder Metronom, sagte Peters. Die Landesnahverkehrsgesellschaft bestellt und bezahlt den Öffentlichen Personennahverkehr im Land mit 300 Millionen Euro jährlich. Bei zukünftigen Verträgen über Nahverkehrsverbindungen würden die Vertragspartner verpflichtet, über den eigenen Bedarf Lokführer auszubilden und eine Personalreserve vorzuhalten, erläuterte Peters. Grund für den Lokführermangel seien die familienunfreundlichen Arbeitszeiten und die Krankenstände. Die Nordwest-Bahn sucht mittlerweile in den Balkanstaaten nach Personal für die Züge, denn in Deutschland sei der Markt leer gefegt. Wegen fehlender Lokführer will die Nordwest-Bahn Zugverbindungen streichen. Derzeit werde geprüft, wie die Eisenbahnverkehrsunternehmen Langzeitarbeitslose oder Quereinsteiger ausbilden könnten.