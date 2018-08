Osnabrück /Oldenburg Jeder zweite niedersächsische Sauenhalter (49,8 Prozent) will einer aktuellen Erhebung zufolge in den kommenden zehn Jahren aufgeben. Die meisten (zwei Drittel) der insgesamt 1800 Ferkelzüchter im Land stammen aus dem Bereich zwischen Weser, Ems und Osnabrück.

Laut einer am Dienstag in Osnabrück vorgestellten Mitgliederumfrage der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) wollen bundesweit 52,1 Prozent der 645 befragten Sauenhalter in den nächsten Jahren die Ferkelerzeugung aufgeben. In den südlichen Bundesländern will jeder dritte Sauenhalter sogar schon in den kommenden zwei Jahren das Handtuch werfen; in den nächsten zehn Jahren 60 Prozent.

Dr. Albert Hortmann-Scholten von der Landwirtschaftskammer Oldenburg warnt, dass immer weniger Landwirte unter den derzeitigen Bedingungen Lust verspüren, den elterlichen Betrieb weiterzuführen: „Der überbordende Tierschutz überfordert die Betriebe und ihre Mitarbeiter.“

Auch die ISN-Umfrage hat ergeben: Je kleiner der Betrieb, desto eher will er aufgeben. Der am häufigsten genannte Grund sind demnach die vielen Auflagen (73,5 Prozent). Auch „fehlende Perspektive“ (50,3 Prozent) und „gesellschaftliche Stimmung“ (47,9 Prozent) sind Hauptgründe. Nur 22,3 Prozent nannten wirtschaftliche Gründe. Als Folge werde der Import von Ferkeln aus Dänemark, den Niederlanden und Spanien weiter zunehmen, sagt ISN-Geschäftsführer Torsten Staack. Die Menge an komplett regional erzeugtem Fleisch vom Ferkel bis zur Schlachtung werde somit deutlich abnehmen.

Die Ferkelerzeuger sind von einigen Problemen betroffen, bei denen die Politik sich noch nicht auf Lösungen geeinigt hat, obwohl die Zeit drängt. So ist das betäubungslose Kastrieren von Ferkeln ab dem 1. Januar 2019 verboten, aber eine Entscheidung seitens der Länder, welche Methoden es künftig geben soll, gibt es immer noch nicht. Auch andere ungeklärte Fragen bei den Themen Kastenstand und Kupieren erschweren die Planung der Züchter.