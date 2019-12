Wulff Osnabrücks Ehrenbürger?

Osnabrück Der frühere Bundespräsident Christian Wulff (60) soll Ehrenbürger seiner Heimatstadt Osnabrück werden. Dem Stadtrat liege für die Ratssitzung am Dienstag eine entsprechende Beschlussvorlage vor, sagte ein Stadtsprecher. Wulff habe sich sowohl als Ministerpräsident als auch als Bundespräsident um die Stadt Osnabrück verdient gemacht, heißt es in der Beschlussvorlage. So sei es nicht zuletzt ihm zu verdanken, dass nach der Insolvenz des Cabrioherstellers Karmann durch Volkswagen der Automobilstandort Osnabrück gerettet wurde.