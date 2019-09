Osterholz-Scharmbeck /Papenburg Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs im Logistik-Sektor sollte auch bei der Wertschätzung für die entsprechenden Tätigkeiten angesetzt werden. Das wurde bei der „8. Regionalkonferenz Logistik“ der Metropolregion Nordwest (Sitz: Delmenhorst) in Osterholz-Scharmbeck deutlich. „Überall fehlt es an Lokführern, Lkw- oder Busfahrern“, hieß es zur Lageeinschätzung. „Für die betroffenen Unternehmen heißt das, dass lukrative Aufträge abgelehnt werden müssen und so möglicherweise an Konkurrenz aus dem Ausland gehen. Ländliche Regionen werden noch weiter vom öffentlichen Nahverkehr abgehängt, wenn Bus- und Bahnlinien nicht mehr bedient werden können.“

Dass der Fachkräftemangel in der Logistik über die reinen Fahrberufe hinausgeht, machte Thomas Puls, Senior Economist am Institut der deutschen Wirtschaft Köln, deutlich. Auch in den kaufmännischen Berufen der Branche steige die Zahl der offenen Stellen stetig an. Spitzenreiter sei allerdings weiterhin der Berufskraftfahrer, bei dem annähernd 20 000 Stellen deutschlandweit offen sind.

Dariusz Dudek, Geschäftsführer der Dudek & Kling (Transporte) GmbH aus Bremen, beeindruckte mit Ergebnissen einer Fahrerumfrage. Demnach sind weniger als zehn Prozent der Befragten der Meinung, dass ihre Aufgabe angemessen wertgeschätzt wird. Ein Beispiel für die Zusammenarbeit von Unternehmen bei Werbung und Ausbildung neuer Mitarbeiter stellte Hajo Agena, Bezirksgeschäftsführer des Gesamtverbands Verkehrsgewerbe Niedersachsen, mit dem Projekt „O.P.A. – Ostfriesisch – Papenburger Ausbildungsverbund für Logistikberufe“ vor. Derzeit vier Logistikbetriebe koordinieren ihre Aktivitäten in der Ausbildung.