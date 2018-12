Mit Bergen von Paketen haben es in diesem Tagen die Express- und Kurierdienste zu tun. Im Bild entlädt ein DHL-Mitarbeiter in Bad Schwaß (Mecklenburg-Vorpommern) seinen Lastwagen. Das Paketaufkommen hat sich seit November erwartungsgemäß mehr als verdoppelt: Liefert DHL sonst in Deutschland rund 4,6 Millionen Pakete pro Tag aus, wird in der Spitzenzeit kurz vor Weihnachten mit bis zu elf Millionen Paketen gerechnet. dpa-BILD: