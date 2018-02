Palo Alto Hohe Kosten für den neuen Mittelklassewagen Model 3 haben dem Elek­troautobauer Tesla den bislang höchsten Quartalsverlust eingebrockt, teilte das Unternehmen jetzt mit. Immerhin wurden nach dem Stotterstart des Model 3 die Produktionsziele für den Hoffnungsträger bestätigt, mit dem Musk den Massenmarkt erobern will.

Verglichen mit dem Vorjahreswert weitete Tesla den Verlust in den drei Monaten bis Ende Dezember von 121 Millionen auf 675 Millionen Dollar (550 Millionen Euro) aus. So viel Geld hat die 2003 gegründete Firma noch nie in einem Quartal durchgebracht. Teslas Umsatz legte um 44 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar zu.

Positiv aufgenommen wurde, dass Tesla betonte, beim Model 3, das ab 35 000 Dollar erhältlich ist, an Musks ehrgeizigem Produktionsziel von 5000 gefertigten Wagen pro Woche bis Ende des zweiten Quartals festzuhalten. Ende des ersten Quartals sollen bereits 2500 Model 3 vom Band laufen. Davon war Tesla zuletzt noch weit entfernt.