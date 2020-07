Quartalsbilanz: Stunde der Wahrheit für Tesla

Palo Alto An der Börse ist der Elektroauto-Pionier Tesla in diesem Jahr der Senkrechtstarter schlechthin – mit Spannung wird nun der nächste Geschäftsbericht der Firma von Tech-Milliardär Elon Musk erwartet.

Alle Augen auf Musk

Alle Augen am Markt richten sich darauf, ob der Konzern nach drei Vierteljahren mit schwarzen Zahlen auch nach Abschluss des zweiten Quartals erneut einen Gewinn abliefert und so seine bislang längste Strecke der Profitabilität ausbaut. Für Tesla-Chef Musk hätte das bisherige Jahr kaum besser laufen können. An der Börse jagt sein vor zwölf Monaten noch als verlustreicher Sorgenfall mit ungewisser Zukunft gehandeltes Unternehmen von einem Rekordhoch zum nächsten.

Teslas Marktkapitalisierung knackte zuletzt sogar zeitweise die Marke von 300 Milliarden Dollar, der Konzern stellt – gemessen am Börsenwert – alle anderen Autohersteller weltweit klar in den Schatten.

Musk winkt bereits der nächste große Zahltag. Dank der Kursrally stehen dem 49-Jährigen seit Dienstag Aktienoptionen im Wert von mehr als zwei Milliarden Dollar zu. Grund ist ein Vergütungsplan, der an den Börsenwert und bestimmte Geschäftsziele von Tesla gekoppelt ist.

Trotz der jüngsten Erfolgswelle zählt Tesla weiterhin zu den Konzernen, auf deren Kursverfall die größten Wetten am Finanzmarkt laufen. Doch für die „Short-Seller“, über die Musk sich jüngst mit roten Satin-Shorts im Tesla-Fanshop lustig machte, wird es immer enger. Denn auch abseits der Börse macht der E-Autobauer große Fortschritte.

Ziel Leitindex S&P 500

Während der globale Automarkt von der Corona-Krise ausgebremst wurde, brachte Tesla zuletzt überraschend viele Autos an die Kundschaft. Nun steht das Unternehmen vor einem Meilenstein, der Musks Firma den Weg zum Aufstieg in die US-Börsenelite im Leitindex S&P 500 ebnen könnte. Eine entscheidende Voraussetzung dafür sind vier Quartale mit schwarzen Zahlen in Serie.

Musks Zweifler weisen immer wieder darauf hin, dass Tesla bislang nur an der Börse eine echte Größe ist. Tatsächlich fertigt die Firma im Vergleich zu etablierten Branchenschwergewichten bislang noch recht geringe Stückzahlen. Toyota etwa lieferte im jüngsten Quartal mit 398 029 Neuwagen allein in den USA mehr aus als Tesla im gesamten Jahr 2019 weltweit.