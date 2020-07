Tesla fährt weiter in Gewinnspur

Palo Alto Der US-Elektroautobauer Tesla hat trotz Belastungen durch die Corona-Pandemie einen weiteren Quartalsgewinn erzielt. Unterm Strich stand in den drei Monaten bis Ende Juni ein Überschuss von 104 Millionen Dollar (90 Mio Euro), teilte der Konzern des Tech-Milliardärs Elon Musk jetzt mit. Im Vorjahr hatte es noch einen hohen Verlust gegeben. Trotz der ungewissen Lage angesichts der erneuten Corona-Krise in den USA hält Tesla weiter an seinem Ziel fest, 2020 über 500 000 Autos auszuliefern.