Tesla öffnet Werk gegen die Regeln

Palo Alto Tesla-Chef Elon Musk fährt die Produktion im Hauptwerk in Kalifornien wieder hoch und widersetzt sich damit einem Verbot der Behörden in der Corona-Krise. Er werde selbst an der Produktionslinie sein, schrieb Musk bei Twitter. „Wenn jemand festgenommen wird, werde ich darum bitten, dass es nur ich bin.“

Kalifornien hat insgesamt eine vorsichtige Öffnung von Betrieben erlaubt. Im Alameda County, jenem Bezirk nahe San Francisco, in dem das Tesla-Werk in Fremont liegt, gelten weiter Ausgehbeschränkungen, die eine Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollen. Tesla reichte am Wochenende eine Klage dagegen ein – und Musk drohte auch, den Firmensitz des Elektroauto-Herstellers von Kalifornien zu verlegen. Das Technologieblog „The Verge“ berichtete unter Berufung auf Tesla-Arbeiter, dass am Wochenende bereits rund 200 Autos gebaut worden seien.

