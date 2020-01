Tesla übertrifft Erwartungen

Palo Alto Die Tesla-Rally geht weiter: Der US-Elek-troautobauer hat sich dank hoher Nachfrage in Europa und China zum Jahresende überraschend gut geschlagen. In den drei Monaten bis Ende Dezember schaffte die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk das zweite Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge – und der Gewinn von 105 Millionen Dollar (95 Mio. Euro) übertraf klar die Erwartungen. Zudem stellte Tesla für 2020 Auslieferungen von mehr als 500 000 Autos in Aussicht.