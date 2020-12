Pandemie: Höchststand bei Corona-Todesfällen

Die Zahl der neuen Corona-Todesfälle hat in Deutschland einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 487 Fälle, geht aus den Zahlen vom Mittwochmorgen hervor. Der bisherige Höchstwert seit Beginn der Pandemie war am Freitag (426) erreicht worden. Dabei geht es um Menschen, die an oder unter Beteiligung einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben sind. Die Gesamtzahl der Corona-Toten stieg auf 17 123.