Papenburg /Atlantic Beach Gute und schlechte Nachrichten liegen bei der Meyer Werft in dieser Woche dicht beieinander. Am Mittwoch feierte der Papenburger Schiffbauer die Kiellegung eines weiteren Schiffes, der „Norwegian Encore“. In den USA sorgten derweil Meldungen über den Brand auf deren Schwesterschiff, der „Norwegian Escape“, für Schlagzeilen.

In Papenburg startete am Mittwoch die Produktion für ein weiteres Schiff der „Breakaway-Plus-Klasse“ für die US-Reederei Norwegian Cruise Line. Während der Feier wurde ein 19,8 Meter langer, 40,4 Meter breiter und 558 Tonnen schwerer Block – der erste von insgesamt 90 Blöcken – auf die Zulage der Baudockhalle II der Werft abgesetzt.

Nach Angaben der Meyer Werft soll die „Norwegian Encore“ bereits in elf Monaten fertig sein und die Seeerprobungen auf der Nordsee absolvieren. Das vierte Schiff der „Breakaway-Plus-Klasse“ soll 333,46 Meter lang werden und Platz für insgesamt 4200 Passagiere bieten.

Derweil hat es zum zweiten Mal binnen weniger Wochen ein Feuer auf einem von der Meyer Werft gebauten Kreuzfahrtschiff gegeben: Diesmal ist der 2015 ausgelieferte Luxusliner „Norwegian Escape“ betroffen. Wegen eines Vorfalls im Maschinenraum des Schiffes kam es dort am Montagabend offenbar zu einem Brand, bei dem zwei philippinische Seeleute schwere Verbrennungen erlitten, berichten mehrere Medien übereinstimmend. Die Werft selbst hatte nach Angaben eines Sprechers keine näheren Informationen zu dem Brand und sei auch nicht von der Reederei kontaktiert worden. Die „Escape“ war zu dem Zeitpunkt vor der US-amerikanischen Westküste unterwegs.

Erst vor wenigen Wochen hatte ein Brand an Bord der „Aida Nova“ in Eemshaven für Aufsehen gesorgt, der anscheinend gelegt wurde. Auch wegen Ermittlungsarbeiten der Polizei sowie weiterer Verzögerungen bei der Fertigstellung wird der jüngste Neubau der Meyer Werft später als geplant an Aida Cruises abgeliefert. Die Jungfernfahrt musste abgesagt werden.