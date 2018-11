Bertram Koch wird Geschäftsführer

Papenburg Bertram Koch wird neuer Geschäftsführer der ND Coatings GmbH. Er übernimmt die Führung des Unternehmens von Manfred Ossevorth, der das Unternehmen seit seiner Gründung 2010 zu einem sehr erfolgreichen strategischen Partner der Meyer Werft entwickelt hat, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Koch, der bisher als Betriebsleiter im Unternehmen tätig war, wird ab dem 01. Dezember dieses Jahres die Firmenleitung übernehmen. Die ND Coatings ist im Bereich Korrosionsschutz und Oberflächenbearbeitung im Schiffbau tätig.