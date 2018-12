„Aida Nova“ vor Übergabe

Papenburg /Bremerhaven Nach Wochen der Verzögerung, u.a. wegen eines Feuers an Bord, steht die Übergabe der auf der Papenburger Meyer Werft gebauten „Aida Nova“ nun offenbar unmittelbar bevor. Wie die „Ostfriesen-Zeitung“ am Montag berichtete, soll das 337 Meter lange Kreuzfahrtschiff Eemshaven, wo es bis zuletzt ausgerüstet wurde, an diesem Dienstagabend verlassen. Die Übergabe ist demnach für Mittwoch in Bremerhaven geplant. Von dort aus wird sich das Schiff dann nach Santa Cruz de Tenerife aufmachen, wo es am 18. Dezember erwartet wird.