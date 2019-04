Papenburg /Bremerhaven Tests bestanden: Das von der Papenburger Meyer Werft gebaute Kreuzfahrtschiff „Spectrum of the Seas“ ist wieder zurück am Ausrüstungsstandort Bremerhaven. Zuvor hatte das 347 Meter lange Schiff auch seine letzte Werft­probefahrt erfolgreich gemeistert. Auf der Route bis in das Skagerrak wurden noch einige Tests abgeschlossen.

Nun wird es mit Liegestühlen, Geschirr und Proviant ausgestattet. Denn am 12. April soll das Schiff Richtung Malaga aufbrechen. Mit an Bord sind dann auch 1000 Beschäftigte der Meyer Werft und ihre Angehörigen, die von der Reederei Royal Caribbean International für die Überführungsreise nach Spanien als „Dankeschön“ eingeladen wurden.