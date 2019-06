Papenburg /Dover Royaler Glanz für ein Schiff der Meyer Werft: Herzogin Camilla (71), Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz Charles (70), wird das neueste Kreuzfahrtschiff des Papenburger Schiffbauers, die „Spirit of Discovery“, taufen.

Wie die britische Reederei Saga Cruises jetzt auf ihrer Facebookseite mitteilte, soll die Zeremonie am Freitag, 5. Juli, in der englischen Küstenstadt Dover stattfinden. „Ich bin erfreut, dass die Duchess of Cornwall (Herzogin von Cornwall) sich dazu bereiterklärt hat, Patin der Spirit of Discovery zu sein“, sagte Lance Batchelor, Chef der Saga-Gruppe. Ob Herzogin Camilla von Prinz Charles bei der Taufzeremonie begleitet wird, teilte Saga nicht mit.



Das 236 Meter lange Schiff, das Platz für 999 Passagiere bietet, hatte Ende Mai Papenburg verlassen und war auf der Ems nach Emden überführt worden. Nach einer mehrtägigen Probefahrt in der Nordsee liegt der Luxusliner zurzeit wieder im Hafen von Emden.