Bund soll Meyer Werft helfen

Papenburg /Hannover Die niedersächsische Landesregierung will alles dafür tun, um den Werft-Standort Papenburg (Emsland) zu erhalten. Das machte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Dienstag in Hannover deutlich. Die Meyer Werft sei von der Krise der Kreuzfahrtbranche aber schwer getroffen und benötige Finanzhilfen, die das Land nicht allein stemmen könne. Hier müsse das Hilfsprogramm des Bundes greifen. „Wir prüfen alle Instrumente“, sagte Althusmann. Denkbar sei auch die Förderung von neuen, alternativen Antriebssystemen.

Wie beim Runden Tisch zur Meyer Werft am 8. Mai in Hannover zugesagt, prüft das Land, für einen „einstelligen Millionenbetrag“ die Freiland-Stromleitungen über die Ems höher zu legen, die die Überführung neuer Kreuzfahrtschiffe auf der Ems behindern. Auch ein weiteres Ausbaggern des Papenburger Hafens sei im Gespräch. Der „Ems-Plan“ stehe aber nicht zur Disposition, erklärte Althusmann.

