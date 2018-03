Papenburg Mit dem sogenannten Brennstart hat am Mittwoch auf der Papenburger Meyer Werft der Baustart für das Kreuzfahrtschiff „Spirit of Discovery“ für die britische Reederei Saga Cruises begonnen. Das mit 236 Metern Länge und 31,2 Metern Breite vergleichsweise kleine Kreuzfahrtschiff, das Platz für 999 Passagiere bietet, soll im Sommer abgeliefert werden, teilte die Meyer Werft am Mittwoch mit.

Lance Batchelor, Chef der Saga Group, und Werft-Geschäftsführer Tim Meyer drückten den Startknopf der computergesteuerten Brennmaschine, die die erste Stahlplatte für das neue Schiff bearbeitet. Mit dem Neubau reaktivierte die Werft das zuletzt für Neubauten nicht genutzte Baudock I. Damit können nach Angaben des Schiffbauers in den Jahren 2019 und 2020 nun drei statt zwei Schiffe abgeliefert werden.