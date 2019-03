Luxusschiff erst heute über die Ems

Papenburg Aufgrund der hohen Wasserstände in der Ems hat die Papenburger Meyer Werft die Überführung ihres neuen Kreuzfahrtschiffes „Spectrum of the Seas“ um zwölf Stunden verschoben. Statt bereits am Dienstagabend wird es nun erst am Mittwochmorgen ab 6 Uhr die Werft verlassen und rückwärts die Ems hinunter in Richtung Nordsee fahren. Gegen Mitternacht wird es das Emssperrwerk in Gandersum passieren, am Donnerstagfrüh soll es im niederländischen Eemshaven ankommen.

Das Spektakel können Sie bei uns live verfolgen.