Meyer Werft baut neues Schiff

Papenburg Mit dem sogenannten Brennstart hat am Mittwoch der Bau des neuen Kreuzfahrtschiffes „Spirit of Adventure“ bei der Meyer Werft in Papenburg begonnen. Wie die Werft aus dem Emsland mitteilte, ist das Schiff der zweite Neubau für die britische Reederei Saga Cruises und soll im Sommer 2020 abgeliefert werden. Die „Spirit of Adventure“ soll 236 Meter lang und 31,2 Meter breit werden und Platz für 999 Passagiere bieten.