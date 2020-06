Meyer Werft: Wieder Brand auf Neubau

Papenburg Zum zweiten Mal in gut einem Monat hat es auf einem halb fertigen Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft in Papenburg gebrannt. Das Feuer sei gelöscht, sagte ein Sprecher der Werft am Mittwochnachmittag. Fünf Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Den Angaben nach brannte es auf dem Schiff „Odyssey of the Seas“, das für die US-Reederei Royal Caribbean gebaut wird. Am 22. Mai war ein Schwelbrand auf einem anderen Schiffs-Neubau der Werft ausgebrochen und hatte einen Schaden von etwa 40 000 Euro verursacht.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen