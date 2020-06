Meyer Werft: Kurzarbeit bis Ende des Jahres

Papenburg Nach intensiven Verhandlungen haben sich Geschäftsleitung und Betriebsrat der im Zuge der Corona-Krise in schwere See geratenen Papenburger Meyer Werft auf eine Verlängerung der seit Mai laufenden Kurzarbeit bis Ende des Jahres verständigt. Das bestätigte ein Werft-Sprecher am Donnerstag unserer Zeitung. Die Vereinbarung sieht auch zwei mehrwöchige Schließzeiten vor – zum einen ergänzend zum zweiwöchigen Betriebsurlaub vier Wochen im Sommer (Gesamtzeitraum 20. Juli bis 30. August) und zum anderen mindestens drei Wochen im Winter rund um Weihnachten. Im Gegenzug soll es bis Jahresende keine betriebsbedingten Kündigungen bei der Werft geben.

