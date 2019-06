Papenburg 40 Millionen Euro nimmt die Meyer Werft in Papenburg in die Hand, um ihre Warenströme zu automatisieren. Sie kündigte am Dienstag den Bau eines neuen Logistikzentrums an. Das neue Zentrum werde als vollautomatisiertes Hochregallager mit Platz für 25 000 Lagereinheiten konzipiert, hieß es.

Das bisherige Zentrallager wird demnach vom Firmengelände in das computergesteuerte Logistikzentrum verlegt. Der Bau solle im August beginnen. Angepeilte Fertigstellung: Anfang 2021.

„Das ist eine Investition in die Zukunft des Standorts Papenburg sowie in den Erhalt und Ausbau der Arbeitsplätze und somit auch ein klares Bekenntnis zum Standort Papenburg“, sagte Werft-Geschäftsführer Tim Meyer. „Die optimierte Lagerhaltung im neuen Logistikzentrum ermöglicht es, Materialtransporte besser zu koordinieren und bisherige Lagerflächen außerhalb der Werft zu reduzieren.“

Das neue Logistikzentrum mit „innovativster Technik“ will Meyer nicht selbst betreiben – sondern hat dafür Ems Maritime Services gewonnen. Es bestünden zudem Möglichkeiten für Zulieferer und andere Firmen, sich im neuen Gewerbegebiet anzusiedeln.

Die Meyer-Gruppe habe allein in Deutschland 2018 mehr als 400 Arbeitsplätze geschaffen. Gut 170 seien noch offen, hieß es.