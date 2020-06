15 Milliarden für französische Luftfahrt

Paris Mit einem 15 Milliarden Euro schweren Rettungspaket will Frankreich seine wegen Corona in eine schwere Krise geratene Luftfahrtindustrie stützen. „Heute morgen rufen wir also den Ausnahmezustand aus, um unsere Luftfahrtindustrie zu retten“, sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Dienstag. In den kommenden Monaten seien 100 000 Arbeitsplätze in Gefahr.

