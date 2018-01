Absatzrekord bei Renault

Paris Die Renault-Gruppe hat im vergangenen Jahr so viele Autos verkauft wie noch nie. Insgesamt 3,76 Millionen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge setzte Frankreichs größter Autohersteller 2017 ab, wie der Konzern am Montag mitteilte. Das waren 8,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Mehr als die Hälfte der Fahrzeuge, rund 1,91 Millionen, wurde in Europa verkauft. Zur Renault-Gruppe gehören die drei Konzernmarken Renault, Dacia und Renault Samsung Motors. Deutschland ist nach Frankreich und Russland der drittgrößte Markt für die Gruppe.