Batteriefertigung: Projekt mit Opel

Paris Opel zieht in einem deutsch-französischen Konsortium für die milliardenschwere Batteriefertigung in Europa mit. Weitere Partner seien die Opel-Muttergesellschaft PSA und der französische Batteriehersteller Saft, kündigten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und sein französischer Kollege Bruno Le Maire am Donnerstag in Paris an. Damit würden auch Arbeitsplätze in Deutschland entstehen. Altmaier hofft auf einen Start im Jahr 2022.

Ziel sei es, die besten Batterien weltweit herzustellen. 25 bis 30 Prozent des globalen Bedarfs an Elektrobatterien solle in Europa hergestellt werden.