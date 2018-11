Neuer Chef bei Raketenhersteller Ariane-Group

Paris /Bremen Führungswechsel bei der Ariane-Group: Der Franzose André-Hubert Roussel (53), derzeit Leiter des operativen Geschäfts bei Airbus Defence and Space, wird zum 1. Januar neuer Chef bei dem Raumfahrtkonzern. Er folgt bei dem Unternehmen, das je zur Hälfte zu Airbus und zur französischen Safran-Gruppe gehört, auf Alain Charmeau (62), der in den Ruhestand geht. Die Ariane-Group baut in Bremen unter anderem die Oberstufe für die Trägerrakete Ariane.