Frankreich hält an Digitalsteuer fest

Paris Frankreich will trotz angedrohter Vergeltungsmaßnahmen der USA an der nationalen Digitalsteuer festhalten. „Wir werden diese Steuer umsetzen, solange es keine internationale Lösung gibt“, sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire am Samstag in Paris. Le Maire betonte außerdem, dass die Digitalsteuer nicht spezifisch auf US-amerikanische Unternehmen abziele, sondern auch europäische oder chinesische Großkonzerne betroffen seien. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Steuer als „falsch“.