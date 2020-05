Frankreich will nachhaltige Autos

Harpstedt/Cloppenburg

Ndr-Doku „als Die Disco In Den Norden Kam“ Wo es Samstagnacht keinen Morgen gab

Das Gefühl einer Generation wird in der Dokumentation „Als die Disco in den Norden kam“ aufgefangen. Wiederzuentdecken sind der „Stein“ in Harpstedt, „Dr. Jack“ in Wittmund oder Metas Musikschuppen in Norddeich.