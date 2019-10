Franzosen wollen Tiffany übernehmen

Paris Der französische Luxusgüterkonzern LVMH will den bekannten US-Juwelier Tiffany übernehmen. Der Konzern, dem Luxusmarken wie Louis Vuitton, Moët oder Givenchy, bestätigte am Montag in Paris, Vorgespräche mit den Amerikanern geführt zu haben. Offen sei aber, ob diese zu einer Vereinbarung führen werden. Tiffany bestätigte den Erhalt eines Angebotes über 120 US-Dollar je Aktie und kündigte an, dieses nun prüfen zu wollen. Der vor 182 Jahren gegründete Juwelier Tiffany ist weltweit bekannt für seine eckigen blauen Kartons und seine Rolle im Hollywood-Film „Frühstück bei Tiffany“. Tiffany ist aktuell an der Börse 12 Milliarden US-Dollar (10,8 Mrd Euro) wert.